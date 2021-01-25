Армия Сторожевой корабль «Пытливый» уничтожил «противника» в Черном море Андрей Аркадьев В роли условного противника был задействован морской корабельный щит-мишень. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сторожевой корабль «Пытливый» уничтожил корабль условного противника на учениях в Черном море, выполнив артиллерийские стрельбы по морской цели. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. «Корабельный расчет боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условную цель в море как корабль условного противника, следующий курсом к побережью Краснодарского края», - говорится в сообщении. Заняв район в морском полигоне, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части отработали ликвидацию вражеского корабля. «Пытливый» - сторожевой корабль проекта 1135М, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Водоизмещение корабля 3400 тонн, длина 123 метра, ширина 14 метров, осадка 4,5 метра. На вооружении имеются четыре пусковые установки ракетного комплекса УРК-5 «Раструб», две сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса «Оса», две 100 мм артиллерийские установки АК-100, два четырехконтейнерных 533 мм торпедных аппарата, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика