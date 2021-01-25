Прицельный огонь: новобранцы ЮВО в Абхазии отработали навыки стрельбы из стрелкового оружия

Более тысячи новобранцев российской военной базы в Абхазии отработали навыки стрельбы из стрелкового оружия в горно-лесистой местности и на побережье Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе занятий прибывшие в рамках осеннего 2020 года призыва военнослужащие приобрели первичные навыки обращения со всеми видами стрелкового оружия, навыки оборудования и маскировки огневых позиций и военной техники.

«Также военнослужащие отработали нормативы по тактической, инженерной, огневой подготовке и РХБ защите в условиях распыления условным противником отравляющего вещества», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятий личный состав выполнит боевые стрельбы на полигонах Цабал и Нагвалоу из штатного оружия, метание ручных гранат и стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7, станковых автоматические гранатометов «Пламя» и пулеметов «Печенег».