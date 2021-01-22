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Эхо Вьетнамской войны: начальник инженерных войск рассказал о международной помощи

Егор Левин
12:05 22.01.2021
Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий заявил, что независимо от сложности стоящей задачи военные инженеры всегда блистательно ее выполняют.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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В составе инженерных войск Вооруженных сил РФ есть международный противоминный центр, военнослужащие которого оказывают помощь иностранным государствам. Начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказал о том, по каким направлениям осуществлялось международное сотрудничество военнослужащих в 2020 году.

«Сейчас выполняются задачи в Лаосе, уже третий год подряд. В течение полугода, выбираем сезон, когда нет дождей, когда погода позволяет работать. Это эхо Вьетнамской войны. На сегодняшний день обезврежено уже около 300 взрывоопасных предметов», - рассказал генерал-лейтенант.

Еще одна точка работы, которая появилась недавно, - Нагорный Карабах. Ставицкий отметил непростую, в первую очередь физическую работу в условиях горной местности.

«Это все еще свежее, но есть и пережитки прошлой карабахской войны 30-летней давности. Одной из первых важных задач было разминирование социальных объектов, а затем - обеспечение жизнедеятельности людей, возвращение газа, воды и энергии», - сказал начальник инженерных войск.

Полное интервью с Юрием Ставицким, которое он дал программе «Между тем» в день 320-летия инженерных войск, смотрите на сайте телеканала «Звезда». Где и как готовят военных инженеров? Какие образцы новой техники поступили в инженерные войска в 2020 году и чем он завершился для инженерных войск? Смотрите в «Между тем».

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