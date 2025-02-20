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ВС РФ нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

В российском оборонном ведомстве отметили, что цель удара достигнута, все намеченные объекты удалось поразить.
2025-02-20 12:39:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по газово-энергетической инфраструктуре Украины, которая обеспечивала работу вражеского военно-промышленного комплекса. 

Отмечено, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также в ходе удара применили беспилотные летательные аппараты. 

В МО РФ подчеркнули, что цель удара была достигнута. Все намеченные объекты удалось успешно поразить.

Также сообщается, что российские зенитчики за сутки сбили украинский самолет МиГ-29. Кроме этого, в воздухе были уничтожены четыре управляемые авиабомбы Hammer, поставленные противнику из Франции, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 112 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее «Звезда» показала, как тяжелая огнеметная система «Тосочка» нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ в Курской области. Противника выжгло термобарическими боеприпасами

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #беспилотники #Высокоточное оружие #Энергетика #групповой удар
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