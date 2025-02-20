ВС РФ нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по газово-энергетической инфраструктуре Украины, которая обеспечивала работу вражеского военно-промышленного комплекса.

Отмечено, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также в ходе удара применили беспилотные летательные аппараты.

В МО РФ подчеркнули, что цель удара была достигнута. Все намеченные объекты удалось успешно поразить.

Также сообщается, что российские зенитчики за сутки сбили украинский самолет МиГ-29. Кроме этого, в воздухе были уничтожены четыре управляемые авиабомбы Hammer, поставленные противнику из Франции, пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 112 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее «Звезда» показала, как тяжелая огнеметная система «Тосочка» нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ в Курской области. Противника выжгло термобарическими боеприпасами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.