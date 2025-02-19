ВС РФ взяли под контроль дорогу Суджа - Рыльск в Курской области

В ходе освобождения села Свердликово в Курской области российские военнослужащие установили контроль над дорогой Суджа - Рыльск. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Военное ведомство опубликовало видеоматериалы, которые показывают освобождение села Свердликово в Суджанском районе силами 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской горной десантно-штурмовой дивизии.

Сначала тульские десантники при поддержке авиации, артиллерии и беспилотников выбили противника из укрепленных позиций на севере населенного пункта и взяли под контроль трассу.

Потом, взаимодействуя с феодосийскими штурмовиками из 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии, которые продвигались с западной стороны вдоль реки Локня, бойцы 51-го десантного полка продолжили наступление.

Несмотря на попытки противника удержать позиции, используя укрытия и подвалы домов, десантники успешно уничтожили или взяли в плен всех находившихся там противников.

56-й полк освободил западную часть села, а 51-й - восточную. Попытки противника подвезти резервы пресекли ударами артиллерии и беспилотников. В знак победы на воинском мемориале села подняли флаги России и Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.