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«Молния» ударила по позициям ВСУ на Харьковском направлении

Беспилотник способен доставить различные боеприпасы на десятки километров и поразить цель в любых метеоусловиях.
2025-02-21 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» из состава 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили живую силу, бронетехнику и укрепления ВСУ на Харьковском направлении спецоперации. Видео боевого применения ударных дронов публикует Минобороны РФ.

Подобные налеты на вражеские позиции происходят ежедневно, в любое время суток и любую погоду. Наши бойцы используют различные боеприпасы. 

«У нас появились FPV-дроны самолетного типа "Молния". Преимущества их в том, что они летают до или больше 30 километров. Их грузоподъемность выше, чем у FPV коптерного типа. Они несут от пяти до десяти килограммов», - рассказал командир подразделения БПЛА с позывным Сталкер.

В сутки бойцы совершают по несколько вылетов на FPV-дронах и беспилотниках самолетного типа, поддерживают наступающую пехоту, поражают взводные опорные пункты и технику боевиков ВСУ. Целями операторов снабжают разведчики.

Бойцы управляют дронами на предельно малых высотах. Так был поражен один из взводных опорных пунктов ВСУ. К дрону-камикадзе был прикреплен кумулятивный боеприпас от РПГ-7.

«Можем летать и на 50 метрах и на километре. Работаем в туман, в дождь, потому что пластиковый каркас позволяет спокойно летать и работать по живой силе, укреплениям противника и технике», - добавил Сталкер.

БПЛА «Молния-2» оснащен катапультой. Благодаря ей дрон стартует со специально подготовленной позиции. Управление «Молнией» осуществляется при помощи специальных очков. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #молния #харьковское направление #Дроноводы
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