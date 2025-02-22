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Добровольцы из отрядов «БАРС» получили новые дроны, технику и оружие

После церемонии личный состав вместе с новым вооружением и военной техникой направился в зону проведения СВО.
2025-02-22 05:58:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Добровольцы из отрядов «БАРС», выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, получили более 50 комплектов БПЛА и 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Торжественную церемонию провели на территории одной из воинских частей Южного военного округа в преддверии Дня защитника Отечества.

Бойцам вручили ключи от грузовиков, автомобилей и кроссовых мотоциклов. Кроме того, добровольцам передали специальные аппаратные комплексы для подавления сигналов вражеских дронов.

В ходе мероприятия были вручены государственные награды добровольцам отрядов «БАРС», проявившим мужество, отвагу и героизм в ходе освобождения территорий от украинских боевиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #награждение #дрон #барс
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