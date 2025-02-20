Первый замминистра обороны Горнин вручил награды участникам СВО

Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского стал местом, где первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин вручил государственные и ведомственные награды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

В числе врученных наград числились медали Суворова, Жукова, «За отвагу» и «За храбрость». Горнин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны России Андрея Белоусова.

«Вы те люди, которые пишут славную новую историю Российской Федерации», - подчеркнул Горнин, обращаясь к раненым.

Также первый замминистра обороны поздравил раненых военнослужащих с Днем защитника Отечества. Кроме этого, он пожелал бойцам скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Ранее сообщалось, что Леонид Горнин проверил финобеспечение войск Южного военного округа. В ходе рабочей поездки он обсудил вопросы, касающиеся взаимодействия органов военного управления и воинских частей по обеспечению личного состава денежным довольствием, пособиями и другими выплатами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.