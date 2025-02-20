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Первый замминистра обороны Горнин вручил награды участникам СВО

Леонид Горнин вручил государственные и ведомственные награды участникам спецоперации в Центральном военном госпитале имени Вишневского.
2025-02-20 16:43:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского стал местом, где первый заместитель министра обороны России Леонид Горнин вручил государственные и ведомственные награды раненым военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ. 

В числе врученных наград числились медали Суворова, Жукова, «За отвагу» и «За храбрость». Горнин передал военнослужащим поздравления от имени министра обороны России Андрея Белоусова. 

«Вы те люди, которые пишут славную новую историю Российской Федерации», - подчеркнул Горнин, обращаясь к раненым. 

Также первый замминистра обороны поздравил раненых военнослужащих с Днем защитника Отечества. Кроме этого, он пожелал бойцам скорейшего выздоровления и возвращения в строй. 

Ранее сообщалось, что Леонид Горнин проверил финобеспечение войск Южного военного округа. В ходе рабочей поездки он обсудил вопросы, касающиеся взаимодействия органов военного управления и воинских частей по обеспечению личного состава денежным довольствием, пособиями и другими выплатами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Госпиталь имени Вишневского #раненые #Государственные награды #Леонид Горнин
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