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Экипаж Т-72 «разобрал» блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении

Танкисты оказывают огневую поддержку десантно-штурмовым подразделениям, нанося мощные удары по противнику.
2025-02-19 08:06:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

Танкисты работают как с закрытых огневых позиций по полученным координатам, так и прямой наводкой. Экипажи успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении, а также в прямой видимости. Иногда противник «огрызается» огнем и тут все решает мастерство экипажа.

«Когда ты едешь на танке на опорник, то стрелковое оружие вреда тебе не принесет. Когда стреляем с закрытой огневой позиции, механик-водитель всегда смотрит прямо. Часто видно, как летит ПТУР. Как только он его замечает - резко меняет позицию, даже не предупредив командира танка. Он берет на себя ответственность, включает задний ход и уходит от попадания ПТУРа», - объяснил механик-водитель танка Т-72БЗ с позывным Аргон.

По координатам, полученным с помощью БПЛА, экипажи танков Т-72Б3 уничтожают артиллерию и бронетехнику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ. Прямой наводкой разбирают укрепленные опорники с укрывшимися в них украинскими боевиками.

Один из них уничтожили с расстояния в пять километров. Первым залпом блиндаж националистов оказался разрушен. Пехота ВСУ осталась под развалинами. Выполнив боевую задачу, экипаж Т-72 покинул огневую позицию.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Т-72 #ВСУ #блиндаж #Ореховское направление
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