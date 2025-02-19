Дезертира из ВСУ вновь забрали в армию и отправили в Курскую область

Взятый в плен российскими бойцами украинец Михаил Проць рассказал, что в 2022 году был мобилизован, но спустя несколько месяцев самовольно покинул часть и скрывался почти два года, пока его снова не поймали и не отправили на передовую. Видео беседы с пленным опубликовало Минобороны России.

По словам Проця, его мобилизовали в марте 2022 года. Первоначально он участвовал в укреплении оборонительных позиций под Херсоном. Однако в конце 2022 года дезертировал.

«Почти два года скрывался дома. Какое-то время не работал, жил на те средства, что были. Потом недалеко от себя устроился на неофициальные работы», - рассказал Проць.

В октябре прошлого года полиция поймала Михаила на улице, когда он шел к родителям. После повторной мобилизации перебросили в Курскую область, в район села Гуево, где подразделение ВСУ оказалось под российским артиллерийским ударом.

Проць с сослуживцами укрылся в блиндаже, но после окончания обстрела к ним подошли российские военнослужащие и открыли огонь. Часть украинских солдат получили ранения, а оставшиеся сдались в плен.

Случай Михаила Проця отражает проблему массового дезертирства и насильственной мобилизации на Украине. За последние месяцы участились задержания украинцев, пытающихся избежать бессмысленной отправки на передовую. Силовые структуры ТЦК активно проводят облавы, направляя в зону боевых действий даже тех, кто ранее дезертировал.

Украинские военнослужащие все чаще предпочитают сдачу в плен, понимая бесперспективность боевых действий и видя высокие потери в личном составе. В российском плену они получают необходимую медицинскую помощь и находятся в безопасности.

Накануне офицер ВСУ Игорь Боронило, направленный для выполнения боевых задач, рассказал, что о нахождении на территории Курской области он узнал только после того, как сдался в плен российским военнослужащим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.