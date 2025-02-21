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Командующему Черноморским флотом присвоено звание адмирала

Кроме того, президент РФ Владимир Путин присвоил звания генерал-полковника командующему группировкой «Восток» Андрею Иванаеву и главе Национального центра управления обороной Станиславу Гаджимагомедову.
2025-02-21 13:09:24
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении высших воинских званий ряду высокопоставленных офицеров Вооруженных сил РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Командующий Черноморским флотом Сергей Пинчук получил звание адмирала. Андрей Иванаев удостоен звания генерал-полковника. Станислав Гаджимагомедов также получил звание генерал-полковника.

Сергей Пинчук возглавляет Черноморский флот, играющий ключевую роль в обеспечении безопасности южных рубежей России и контроле над стратегически важными акваториями.

В декабре Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Восток». Командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Иванаев доложил главе о ходе выполнения боевых задач.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #чф #Сергей Пинчук #указ
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