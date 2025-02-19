Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил награды участникам спецоперации в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Об этом сообщает МО РФ.

Вместе с Евкуровым государственные и ведомственные награды вручали председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков и председатель совета ветеранов Московского военного округа генерал армии Александр Белоусов.

Российское оборонное ведомство добавило, что замминистра вручил награды и врачам госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач спецоперации.

Евкуров поблагодарил участников спецоперации за службу и подвиги.

«Государство делает все возможное, чтобы хорошими социальными льготами создать все условия, чтобы вам было легче», - добавил Юнус-Бек Евкуров.

Во время встречи заместитель министра обороны пообщался с военнослужащими, поздравив их с Днем защитника Отечества. Кроме этого, он ответил на их вопросы.

Ранее сообщалось, что Евкуров проверил подготовку младших офицеров перед отправкой в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.