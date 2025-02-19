МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале имени Бурденко

Также Юнус-Бек Евкуров вручил награды врачам госпиталя, отличившимся во время проведения специальной военной операции.
2025-02-19 14:19:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил награды участникам спецоперации в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Об этом сообщает МО РФ. 

Вместе с Евкуровым государственные и ведомственные награды вручали председатель совета Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков и председатель совета ветеранов Московского военного округа генерал армии Александр Белоусов.

Российское оборонное ведомство добавило, что замминистра вручил награды и врачам госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач спецоперации. 

Евкуров поблагодарил участников спецоперации за службу и подвиги.

«Государство делает все возможное, чтобы хорошими социальными льготами создать все условия, чтобы вам было легче», - добавил Юнус-Бек Евкуров. 

Во время встречи заместитель министра обороны пообщался с военнослужащими, поздравив их с Днем защитника Отечества. Кроме этого, он ответил на их вопросы. 

Ранее сообщалось, что Евкуров проверил подготовку младших офицеров перед отправкой в зону специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #военнослужащие #Юнус-Бек Евкуров #госпиталь Бурденко #награды
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 