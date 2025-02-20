Почти 4,5 тысячи квадратных километров территорий бойцы Вооруженных Сил Российской Федерации освободили за прошлый год. Такие данные в интервью газете «Красная звезда» привел начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

«Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником, а за два месяца этого года - еще более 600 квадратных километров», - сказал Рудской.

В Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях от противника освобождены около 75% территорий этих регионов. В Луганской народной республике враг занимает менее 1% территорий, уточнил Рудской.

Российские войска активно наступали по всем направлениям. Целый ряд оперативных просчетов не позволил ВСУ закрепиться на своих позициях и задействовать резервы. Это затруднило тыловое обеспечение группировки войск врага и существенно ограничило его возможности, добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

В бессмысленных попытках переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения ВСУ за 2024 год потеряли убитыми и ранеными 590 тысяч человек, рассказал Рудской ранее. С момента начала боевых действий эта цифра превысила 1 миллион человек.