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Над Крымом уничтожены четыре украинских беспилотника

Дроны перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 22:25 до 23:10 мск.
2025-02-20 00:05:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Минобороны России рассказали об отражении очередной атаки украинских ударных беспилотников. В этот раз киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Крыма.

«19 февраля т.г. в период с 22.25 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается.

На местах падения обломков работают специалисты оперативных служб и ведомств.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Крым #Минобороны РФ #ВС РФ #бпла
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