Над Крымом уничтожены четыре украинских беспилотника

В Минобороны России рассказали об отражении очередной атаки украинских ударных беспилотников. В этот раз киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Крыма.

«19 февраля т.г. в период с 22.25 до 23.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

О пострадавших и возможных разрушениях не сообщается.

На местах падения обломков работают специалисты оперативных служб и ведомств.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.