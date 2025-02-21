Мы приехали на линию боевого соприкосновения. Отсюда с десяток километров до Малой Локни, где плотно засел противник. Не успели мы появиться на позиции мотострелков 34-й гвардейской бригады, как им поступила очередная боевая задача. Воздушная разведка передала координаты.

Артиллеристы наводятся на цель. Гаубица «Мста-Б» готова. Ждут приказ, чтобы ударить по позициям ВСУ.

Первый снаряд - пристрелочный. Потом - небольшая корректировка. Расчет работает максимально быстро и слаженно. Буквально считаные секунды на перезарядку - и опять выстрел.

«Цель - пехота в укрытии. Там, получается, у них линия обороны, мы туда стреляем», - говорит заместитель командира взвода с позывным Каспий.

Прилеты видны на кадрах объективного контроля. Неонацисты прятались в полуразрушенных домах. Блиндажи оборудовали и в лесопосадках. Их больше нет.

«От блиндажа только ошметки остались. Враг пытается наступать, но мы не позволяем ему», - рассказывает Каспий.

Артиллеристы открывают путь нашим штурмовикам. Так на днях освободили Свердликово, закрепились и взяли под контроль трассу Рыльск - Суджа. Здесь отличились бойцы 810-й бригады морской пехоты и 56-го полка 7-й дивизии ВДВ.

Накануне Владимир Путин поговорил по телефону с командирами, поблагодарил за успешное выполнение боевых задач в Курской области. А ранее президент отметил, что бойцы Черноморского флота пересекли госграницу с Украиной и вышли на территорию противника.

«Идет, грубо говоря, утилизация ВСУ. Пока не в промышленных масштабах, но мы к этому стремимся. Конвейер по отправке бандеровцев к их идейному вождю налажен, снарядов хватает», - говорит офицер Черноморского флота с позывным Боцман.

Боевики сейчас в панике, у них много погибших и раненых. Есть проблемы с ротацией - российская армия обрывает пути снабжения. Моральный дух неонацистов подорвала и провальная атака в начале февраля на села Черкасская Конопелька и Уланок. Как раз морпехи 810-й бригады отбивали накат.

«Там просто вообще даже присесть не было времени. "Птичка" улетела - я опять готовлю», - рассказал инженер с позывным Малой.

Тогда уничтожили десятки единиц техники ВСУ - машины разминирования, танки, БМП. И все узнали, кто такой «Князь Вандал Новгородский». Этот отечественный дрон на оптоволокне работает на отлично.

«Подготовка вместе с катушкой, с батарейкой, со снарядом занимает где-то минут 10-15. На взлете мы тратим где-то 30 секунд - и он уже полетел», - говорит инженер Малой.

Нашим морпехам помогает и «Варан». Это универсальная гусеничная установка, еще одна новинка на передовой. Управляется она дистанционно. На ней можно доставлять провизию, боеприпасы и не только.

«Сзади есть крючок - цепляем сани для эвакуации раненых с позиции. Установили трофейную камеру с украинского дрона «Баба-Яга». Ночь-день. Тепловизор хороший. Установили антенны на видео», - показывает командир отделения с позывным Якорь.

Шаг за шагом 810-я бригада вытесняет ВСУ из Суджанского района. Позиции, которые заняли за госграницей, еще больше усложняют положение противника - ни технику подтянуть, ни боевиков.

«Продвижение есть. Хотелось бы чуть быстрее, но мы не забываем, что бандеровцы, используя их давнюю людоедскую тактику, прячутся за спинами наших гражданских лиц, которые остались на оккупированной врагом территории», - говорит Боцман.

Это сдерживает темпы продвижения наших подразделений, потому что бойцы стараются спасти как можно больше мирных жителей, добавляет офицер.