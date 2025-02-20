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ВСУ на Курском направлении потеряли более 160 человек за сутки

Кроме того, на данном направлении уничтожены два танка, две БМП Bradley, БТР, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА.
2025-02-20 13:36:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили более 160 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, в течение суток на данном направлении противник лишился двух танков, двух БМП Bradley, БТР, 10 боевых бронированных машин, восьми автомобилей, пяти артиллерийских орудий и четырех минометов, а также трех пунктов управления БПЛА.

В российском оборонном ведомстве также назвали потери украинской стороны с начала боев в граничащем с Украиной регионе. По данным Минобороны, за этот период времени ВСУ потеряли на Курском направлении свыше 62 200 человек. Также враг лишился 373 танков, 279 БМП, 229 БТР, 1 947 боевых бронированных машин, 2 096 автомобилей, 461 артиллерийского орудия, 49 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шести MLRS, 22 пусковых установок ЗРК.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские войска продолжают противостоять украинским силам. Противник несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом глава российского государства сказал во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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