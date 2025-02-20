ВСУ на Курском направлении потеряли более 160 человек за сутки

Суточные потери ВСУ на Курском направлении составили более 160 военнослужащих, говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, в течение суток на данном направлении противник лишился двух танков, двух БМП Bradley, БТР, 10 боевых бронированных машин, восьми автомобилей, пяти артиллерийских орудий и четырех минометов, а также трех пунктов управления БПЛА.

В российском оборонном ведомстве также назвали потери украинской стороны с начала боев в граничащем с Украиной регионе. По данным Минобороны, за этот период времени ВСУ потеряли на Курском направлении свыше 62 200 человек. Также враг лишился 373 танков, 279 БМП, 229 БТР, 1 947 боевых бронированных машин, 2 096 автомобилей, 461 артиллерийского орудия, 49 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шести MLRS, 22 пусковых установок ЗРК.

Боевые действия в Курской области продолжаются с августа 2024 года. Российские войска продолжают противостоять украинским силам. Противник несет тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом глава российского государства сказал во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.