Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе украинского самолета МиГ-29 в зоне специальной военной операции. Он был ликвидирован российскими средствами противовоздушной обороны.

Также расчеты ПВО смогли уничтожить пять управляемых авиабомб Hammer французского производства и две управляемые бомбы JDAM вместе с четырьмя реактивными снарядами для РСЗО HIMARS, сделанными в США. Помимо этого, за сутки удалось сбить 123 беспилотника самолетного типа.

Еще российское оборонное ведомство отметило, что ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, энергетические объекты, обеспечивавшие ВПК Украины, места производства, хранения и запуска беспилотников, ПВД иностранных наемников и скопления неприятеля в 148 районах.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры удара «Искандером» по РСЗО врага в Сумской области. Это было скопление техники 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.