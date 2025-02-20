Путин: военные суды должны надежно защищать права военнослужащих

Президент России Владимир Путин заявил, что военные суды должны надежно защищать права военнослужащих.

«Военные суды должны и впредь выполнять свой профессиональный долг, надежно защищать права военнослужащих, а также обеспечивать неотвратимость наказания лиц, совершивших преступления», - сказал Путин на совещании судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

Владимир Путин отметил, что военные суды рассматривают и дела террористической направленности. В 2024 году, сказал президент, было рассмотрено около 950 таких дел. По ним осудили 1 075 человек.

Путин добавил, что военные суды рассматривают дела, связанные с призывом и прохождением военной службы, а также с обеспечением денежным довольствием или защитой прав лиц, которые получили ранения в ходе выполнения служебного долга.