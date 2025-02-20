Бойцы рассказали, на что способен ЗРК С-350 «Витязь» в зоне спецоперации

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» несет боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. С его появлением система противовоздушной обороны в зоне СВО существенно усовершенствовалась.

В сочетании с другими ЗРК дальнего и ближнего радиуса действия С-350 «Витязь» позволяет создать непреодолимую эшелонированную систему ПВО.

Высокая производительность огня - это то, что отличает «Витязь». Технические возможности машины позволяют одновременно атаковать 24 цели, наводя на каждую по две ракеты.

«Несем боевое дежурство на ЗРК С-350 "Витязь", уничтожаем все типы воздушных целей, применяемые противником. Среди них РСЗО HIMARS и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. Техника надежная, неприхотливая, позволяет выполнять все поставленные задачи», - рассказал командир батареи зенитно-ракетного дивизиона комплекса С-350.

Современный ЗРК С-350 способен работать в активном и пассивном режимах радиолокации. Такие комплексы используют на самых сложных участках фронта.

Одним из главных преимуществ комплекса «Витязь» является использование управляемых ракет с активными головками самонаведения и режимом «сверхманевренности» ракеты в зоне встречи с целью. Такие ракеты надежно захватывают цель, что значительно облегчает ее поражение, отмечают военные.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.