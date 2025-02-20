МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы рассказали, на что способен ЗРК С-350 «Витязь» в зоне спецоперации

Технические возможности ЗРК С-350 «Витязь» позволяют эффективно уничтожать ракеты РСЗО HIMARS и ATACMS.
2025-02-20 08:06:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» несет боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. С его появлением система противовоздушной обороны в зоне СВО существенно усовершенствовалась.

В сочетании с другими ЗРК дальнего и ближнего радиуса действия С-350 «Витязь» позволяет создать непреодолимую эшелонированную систему ПВО.

Высокая производительность огня - это то, что отличает «Витязь». Технические возможности машины позволяют одновременно атаковать 24 цели, наводя на каждую по две ракеты.

«Несем боевое дежурство на ЗРК С-350 "Витязь", уничтожаем все типы воздушных целей, применяемые противником. Среди них РСЗО HIMARS и оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. Техника надежная, неприхотливая, позволяет выполнять все поставленные задачи», - рассказал командир батареи зенитно-ракетного дивизиона комплекса С-350.

Современный ЗРК С-350 способен работать в активном и пассивном режимах радиолокации. Такие комплексы используют на самых сложных участках фронта.

Одним из главных преимуществ комплекса «Витязь» является использование управляемых ракет с активными головками самонаведения и режимом «сверхманевренности» ракеты в зоне встречи с целью. Такие ракеты надежно захватывают цель, что значительно облегчает ее поражение, отмечают военные.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #пво #ATACMS #РСЗО HIMARS #ЗРК С-350 «Витязь»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 