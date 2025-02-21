Расчет ЗРК «Стрела-10М» уничтожил более 30 беспилотников ВСУ за месяц

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожил более 30 беспилотников ВСУ за последний месяц в районах Артемовска и Часова Яра. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения противовоздушной обороны российских десантников несут дежурство в дневное и ночное время суток, прикрывая наши войска от воздушных атак.

ЗРК «Стрела-10М» эффективен против малоразмерных воздушных целей, включая БПЛА. Переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и «Игла» применяются для уничтожения дронов-разведчиков и ударных беспилотников. Пулеметные установки с дистанционным управлением позволяют сбивать воздушные цели из укрытий, не подвергая операторов риску.

После обнаружения цели командир передает параметры объекта расчету ЗРК для дальнейшего уничтожения. Как утверждают в оборонном ведомстве, за месяц только один расчет «Стрела-10М» уничтожил более 30 беспилотников противника. Кроме того, у зенитчиков среди сбитых целей промышленные гексакоптеры «Баба-яга», модифицированные ВСУ для нанесения ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.