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Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

Летчики выполняли задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север».
2025-02-19 17:08:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в укреплениях опорного пункта на территории приграничного района Курской области. Это сделал экипаж вертолета армейской авиации ВКС РФ Ми-35М. 

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке наземных российских войск из состава группировки войск «Север». Они выполнили пуски авиационных ракет. Уничтожение живой силы в опорном пункте подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, находясь на предельно малой высоте. Также летчики отстрелили тепловые ловушки - это было необходимо, чтобы не дать поразить себя ракетам украинских ПЗРК. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М сжег украинскую бронетехнику в курском приграничье. Летчики, как и в случае с экипажем Ми-35М, применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #ми-35м #Курская область #армейская авиация #приграничье
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