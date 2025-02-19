Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков в укреплениях опорного пункта на территории приграничного района Курской области. Это сделал экипаж вертолета армейской авиации ВКС РФ Ми-35М.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке наземных российских войск из состава группировки войск «Север». Они выполнили пуски авиационных ракет. Уничтожение живой силы в опорном пункте подтвердил передовой авиационный наводчик.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр, находясь на предельно малой высоте. Также летчики отстрелили тепловые ловушки - это было необходимо, чтобы не дать поразить себя ракетам украинских ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М сжег украинскую бронетехнику в курском приграничье. Летчики, как и в случае с экипажем Ми-35М, применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.