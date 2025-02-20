Ночной залп «Солнцепека» испепелил пехоту ВСУ в Курской области

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Тульских десантников уничтожил замаскированные укрепленные позиции ВСУ в Суджанском районе Курской области.

Бойцы действовали незаметно, под прикрытием темноты. На позиции выехали в сумерках. Координаты целей заблаговременно получили от операторов разведывательных беспилотников. Они же фиксировали их поражение. В сторону врага направили «море огня», выжигая все живое на украинских позициях.

«Боеприпасы в термобарическом снаряжении при попадании образуют высокотемпературное поле. Выжить нереально, идет расщепление вплоть до атомов, полное уничтожение», - рассказал начальник службы РХБЗ Тульского гвардейского соединения ВДВ с позывным Крым.

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения ежедневно выполняют огневые задачи.

Пакет 24-х термобарических снарядов накрывает площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления.

«Техника довольно серьезная, современная. Работаем различными боеприпасами от шести до десяти километров. Противник нас очень боится, когда мы выезжаем на задачу, соответственно, охотиться за нами. Мое подразделение с честью выполняет свои задачи», - добавил боец с позывным Крым.

Работать ночью расчетам боевых машин приходится чаще, чем днем. Это безопаснее, к тому же создает эффект неожиданности для противника. В этот раз ТОС российских десантников уничтожила живую силу ВСУ.

После выполнения боевой задачи расчеты «Солнцепека» сменили боевые позиции и оперативно перезарядили установки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.