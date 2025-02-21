Горемыкин посетил выставку БПЛА в Ульяновской области с губернатором

Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин в ходе рабочей поездки ознакомился с выставкой беспилотных летательных аппаратов в Ульяновской области. Он сделал это вместе с губернатором региона Алексеем Русских. Об этом сообщает Минобороны России.

На выставке Горемыкину и Русских показали бесплиотники самолетного типа с размахом крыла от одного до трех метров, а также БПЛА смешанного типа, которые могут доставлять малые дроны на дальнее расстояние и передавать видеосигнал с них оператору.

Также на выставке продемонстрировали учебные, разведывательные и ударные дроны. Уделялось внимание и системам передачи-приема видео- и радиосигнала, системам РЭБ и радиоэлектронной разведки. Демонстрировалась и наземная станция управления с новыми уникальными технологическими решениями.

«Были продемонстрированы решения с применением технологий искусственного интеллекта по распознаванию, захвату и следованию за целью в автоматическом режиме, следованию до объекта с учетом отсутствия связи, автоматическому подсчету единиц техники и личного состава», - говорится в сообщении.

Русских проинформировал замминистра о проекте подготовки кадров в сфере беспилотных систем в регионе.

Кроме этого, сообщается, что Виктор Горемыкин обсудил с Алексеем Русских вопросы развития военного образования и пути совершенствования военно-учебных заведений российского оборонного ведомства в регионе. Обсуждались этапы создания в Ульяновской области высшего военного училища для подготовки летчиков военно-транспортной и дальней авиации. В МО РФ отметили, что создание этого училища позволит повысить эффективность выполнения ряда задач по подготвоке кадров для нужд Минобороны России.

Отмечено, что Горемыкин и Русских провели совещание с должностными лицами военкомата Ульяновской области по вопросам служебной деятельности в условиях проведения спецоперации. Также Виктор Горемыкин и глава региона проверили работу пункта отбора на военную службу по контракту.

Помимо этого, замминистра обороны и губернатор посетили Ульяновское Гвардейское военное суворовское училище. Они осмотрели объекты учебно-материальной базы и поздравили преподавательский состав и воспитанников с Днем защитника Отечества.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.