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Солдат ВСУ рассказал, что в плену лучше, чем на Украине

Сергей Пачков рассказал, что, если бы его не нашли российские военнослужащие, он умер бы от гангрены.
2025-02-21 18:54:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Плененный солдат ВСУ Сергей Пачков заявил, что условия содержания в российском плену лучше, чем служба в ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

«Огромное спасибо российским войскам, что спасли мне жизнь. У меня началась гангрена, меня вылечили. В плену относятся хорошо, питание нормальное. Пацаны, сдавайтесь в плен! Здесь лучше, чем на Украине», - рассказал Пачков.

Военнослужащий сообщил, что был мобилизован, когда шел на работу. Сергею вручили повестку и отправили в военкомат. Военная подготовка длилась 35 дней в Днепропетровской области. Затем его отправили в зону боевых действий в Курскую область.

Украинские военнопленные все чаще рассказывают о принудительной мобилизации, нехватке подготовки, а также о жестоком отношении со стороны командования ВСУ. Многие мобилизованные не желают воевать и при первой возможности сдаются в плен.

По словам Пачкова, российская сторона оказывает пленным медицинскую помощь, предоставляет еду и гуманные условия содержания. Все больше украинских солдат видят сдачу в плен как единственный шанс сохранить свою жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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