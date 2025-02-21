Плененный солдат ВСУ Сергей Пачков заявил, что условия содержания в российском плену лучше, чем служба в ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

«Огромное спасибо российским войскам, что спасли мне жизнь. У меня началась гангрена, меня вылечили. В плену относятся хорошо, питание нормальное. Пацаны, сдавайтесь в плен! Здесь лучше, чем на Украине», - рассказал Пачков.

Военнослужащий сообщил, что был мобилизован, когда шел на работу. Сергею вручили повестку и отправили в военкомат. Военная подготовка длилась 35 дней в Днепропетровской области. Затем его отправили в зону боевых действий в Курскую область.

Украинские военнопленные все чаще рассказывают о принудительной мобилизации, нехватке подготовки, а также о жестоком отношении со стороны командования ВСУ. Многие мобилизованные не желают воевать и при первой возможности сдаются в плен.

По словам Пачкова, российская сторона оказывает пленным медицинскую помощь, предоставляет еду и гуманные условия содержания. Все больше украинских солдат видят сдачу в плен как единственный шанс сохранить свою жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.