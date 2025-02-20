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Дежурные средства ПВО сбили 28 украинских беспилотников

Вражеские дроны уничтожили в Краснодарском крае, Белгородской области и над Азовским морем.
2025-02-20 19:53:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня во второй половине дня дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 28 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что вражеские аппараты сбили в период с 15:30 до 19:30 по московскому времени. Большинство БПЛА перехватили в Краснодарском крае. Там подавили 19 дронов.

Еще восемь беспилотников уничтожили над Азовским морем. Один БПЛА сбили в Белгородской области.

Напомним, вчера поздно вечером четыре украинских дрона перехватили над Крымом.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #беспилотники #дроны #МО РФ
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