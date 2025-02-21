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Фрадков проверил ход строительства в филиале госпиталя имени Вишневского

Площадь возводимого строения превышает 10 тысяч квадратных метров, лечебный корпус рассчитан на 100 коек.
2025-02-21 14:36:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков проверил ход строительства лечебного корпуса в филиале №4 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского в Подмосковье. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Площадь строения, возводимого силами Военно-строительного комплекса, составляет более 10 тысяч квадратных метров и рассчитана на 100 коек», - говорится в сообщении. 

Фрадкову доложили, что готовность объекта превышает 90% на сегодняшний день. Работы идут с опережением графика. Их планируется завершить весной этого же года. Сейчас строители проводят наладку инженерных систем и монтаж оконечных устройств.

Современное медицинское оборудование, по словам начальника филиала госпиталя Александра Котко, уже закуплено и находится на складах изготовителей и поставщиков. 

Павел Фрадков высоко оценил ход строительства объекта, но подчеркнул, что досрочное завершение работ не должно сказаться на качестве. 

Замминистра вручил государственные и ведомственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в четвертом филиале госпиталя Вишневского. 

Фрадков поздравил военнослужащих с предстоящим праздником 23 Февраля и передал слова благодарности за мужество и храбрость от министра обороны России Андрея Белоусова. Помимо этого, Фрадков отметил вклад военных медиков, которые день и ночь сражаются за жизнь и здоровье бойцов. 

Ранее сообщалось, что замминистра обороны Горемыкин вручил награды участникам СВО в госпитале в Ульяновске.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Подмосковье #строительство #Павел Фрадков #госпиталь Вишневского
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