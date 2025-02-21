Дроноводы поразили бронеавтомобиль ВСУ на Угледарском направлении

Минобороны России сообщает об успешном поражении боевой бронированной машины ВСУ на Угледарском направлении специальной военной операции.
Бронетехника неприятеля стала добычей расчетов FPV-дронов из Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».
Российские операторы беспилотников жгут технику врага каждый день. Так, ранее сообщалось об уничтожении украинской боевой машины пехоты шведского производства CV-90 в Харьковской области - это сделали дроноводы группировки войск «Север».
А в Курской области расчет FPV-дрона смог уничтожить украинский танк. Противник пытался петлять в надежде перехитрить оператора, но тот все равно всадил беспилотник ровно туда, куда нужно.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»