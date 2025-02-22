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Военврачи ВДВ обменялись передовым опытом на сборах в курском приграничье

В процессе сборов состоялась встреча военнослужащих эвакуационных команд с производителями эвакотранспорта.
2025-02-22 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные медики Воздушно-десантных войск обменялись опытом и передовыми технологиями службы. Специальный сбор провели в приграничном районе Курской области.

Для военврачей также организовали выставку медицинских изделий и технических средств назначения.

Для производителей эвакотранспортных средств этот сбор стал уникальной возможностью пообщаться непосредственно с военнослужащими, бойцами эвакуационных команд. Диалог состоялся в атмосфере конструктивной критики и предложений.

В результате сборов, договорились о дальнейшем сотрудничестве медицинской службы ВДВ с производителями эвакотранспорта для сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #Минобороны России #Курская область #Военные медики #сбор
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