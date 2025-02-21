Батальон Балтийского флота на Красноармейском направлении спецоперации поддерживает штурмовиков, закрепляясь на освобожденных территориях. Действуя во второй линии, бойцы отражают контратаки противника и сами охотятся на врага. Операторы БПЛА круглосуточно поражают живую силу ВСУ.

Расчет БПЛА батальона Балтийского флота запускает «птичку» прямо с рук и она, как хищный сокол, летит на свободную охоту в сторону Покровска. Туда, где сейчас атакуют войска группировки «Центр». Поражена вражеская точка РЭБ. Дорогостоящее оборудование, мешавшее работать нашим дроноводам, уничтожено. Вместе с оператором станции, который пытался укрыться в блиндаже.

Российские стрелки, глядя в тепловизор, охотятся на «Бабу Ягу». Этот большой промышленный дрон ВСУ, который летает по ночам. Каждую ночь он сам становится добычей.

«Сбиваем по ночам. Бабка сказочная летает, а так более менее спокойно», - рассказал военнослужащий полка группировки «Центр» с позывным Кристалл.

Лучший способ отбиться от FPV-дронов неприятеля - иметь охотничье ружье или карабин.

«Спасало жизни ни раз, почти в каждом подразделении у нас оно есть», - признался боец батальона Балтийского флота полка ВМФ с позывным Шеф.

Наши бойцы минируют стратегическую дорогу, которая ведет прямо на Покровск-Красноармейск. На подступах к городу сейчас разворачивается грандиозное встречное сражение. Противник выдвинул сюда наиболее боеспособные подразделения. Двенадцать элитных бригад ВСУ. Балтийский батальон полка ВМФ помогает «Отважным» наступать в районе сел Даченское и Лысовка.

«За последние два месяца, пока мы находимся на этом направлении, мы, конечно, продвигаемся. Это было в Селидово и дальше мы двигаемся. Почти нет момента, когда мы находимся на одном месте», - отметил командир мотострелкового батальона Балтийского флота группировки войск «Центр» с позывным Синус.

Балтийский батальон - это особенный коллектив. В нем собраны люди, которые служили на разных кораблях, в береговых батареях, морской авиации. Только у них на шлемах изображен их покровитель святой Федор Ушаков - непобедимый адмирал, не проигравший ни одного сражения.