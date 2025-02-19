Цивилева вручила награды бойцам СВО в филиале госпиталя Бурденко

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетила 5-й филиал госпиталя имени Бурденко, где вручила награды военнослужащим, проходящим лечение после ранений, полученных в зоне специальной военной операции.

В ходе визита Цивилева вручила семь наград, включая медаль «За отвагу». Замминистра отметила мужество награжденных бойцов, назвала их героями современности, поблагодарила за службу и поздравила с Днем защитника Отечества.

«Я хочу от лица Министерства обороны, министра обороны Белоусова Андрея Рэмовича поздравить вас всех с 23 Февраля, поблагодарить за службу, за ваш героизм, мужество, за то, что вы ценой собственного здоровья, а зачастую и собственной жизни, защищаете интересы государства», - сказала Цивилева.

Замминистра также пообщалась с военнослужащими с ампутацией, проходящими лечение. Раненые бойцы будут обеспечены автомобилями с ручным управлением, чтобы сохранить мобильность и возможность вести активную жизнь. Для бойцов с тяжелыми ранениями создаются условия для занятий спортом, включая современные программы протезирования, добавила замглавы ведомства.

Цивилева отметила важную роль врачей и медицинского персонала, поблагодарив их за труд в реабилитации и восстановлении бойцов. В знак признательности замминистра передала госпиталю панно с изображением ликов святых русских воинов.

Ранее заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров вручил награды участникам спецоперации в госпитале имени Бурденко.

Госпиталь имени Бурденко играет важную роль в лечении и реабилитации участников СВО. Министерство обороны уделяет особое внимание поддержке ветеранов, обеспечивая их не только медицинской помощью, но и социальной адаптацией, в том числе трудоустройством и спортивными программами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.