Герой России Чеботарь рассказал, за что получил «Золотую Звезду»

Командир мотострелковой роты лейтенант Дмитрий Чеботарь, награжденный «Золотой Звездой», поделился подробностями своего подвига.

«Освободили населенный пункт. Я тогда шел первым, бодрил своих ребят», - рассказал офицер.

По словам лейтенанта, его бойцы достаточно мотивированы, тем более что у них молодой командир.

«Пошел первым, освободил самый тяжелый опорный пункт. Люди идут с азартом, с горящими глазами», - говорит Чеботарь.

Награждение состоялось в Москве. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении воинского долга.

«Я детально знаком с историей подвига каждого из вас. Ваши героические поступки заслуживают уважения и служат примером для молодого поколения», - отметил глава военного ведомства.

Белоусов подчеркнул, что Россия находится в решающем моменте противостояния с Западом, и от действий каждого солдата и офицера зависит будущее страны.

«Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», - добавил глава Минобороны России.

Министр также поздравил военных с наступающим Днем защитника Отечества, пожелав здоровья, бодрости духа и новых успехов.

После церемонии Андрей Белоусов провел встречу с награжденными. На ней шла речь о развитии социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах и частях. Кроме того, участники встречи обсуждали совершенствование системы материального поощрения за уничтожение важных объектов противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.