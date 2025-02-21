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Цивилева вручила ветеранам СВО ключи от машин с ручным управлением

Помимо специализированного транспорта, тяжело раненных в ходе спецоперации обеспечивают необходимыми протезами. Мероприятие проходит при поддержке фонда «Защитники Отечества».
2025-02-21 15:41:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветеранам специальной военной операции, получившим ранения, передали автомобили со специальным ручным управлением. Торжественная церемония вручения состоялась при участии статс-секретаря - заместителя министра обороны Анны Цивилевой.

«Автомобили являются одним из средств реабилитации, потому что мы их выдаем тем, кто получил ранения, а именно двойную ампутацию нижних конечностей. И тем, кто прикован к инвалидному креслу», - пояснила она.

Замглавы российского оборонного ведомства подчеркнула, что, помимо автомобилей, ветеранам предоставляют инвалидные коляски, технические средства реабилитации, а также другие современные решения, позволяющие вести активный образ жизни. Меры направлены в первую очередь на помощь тем, кто получил серьезные ранения.

Инициатива реализуется в рамках комплексной программы поддержки участников СВО, направленной на их социальную адаптацию и повышение качества жизни.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Автомобили #ветераны #СВО #цивилева
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