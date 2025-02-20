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Пленный из ВСУ рассказал, как его бросили в блиндаже сослуживцы

Николай Барабащюк примерно двое суток сидел в блиндаже, пока его не взяли в плен российские военнослужащие.
2025-02-20 18:00:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский военнослужащий Николай Барабащюк, мобилизованный против воли, оказался брошен своими сослуживцами из-за проблем со здоровьем и спустя двое суток сдался в плен российским военнослужащим. Об этом пленный рассказал на видео, предоставленном Минобороны России.

По словам Барабащюка, его подразделение было переброшено в лесополосу для замены личного состава. Однако во время передвижения он не смог идти вровень с остальными из-за больных ног, и его попросту бросили.

«Нас выбросили из машины в лесополосе, чтобы мы заменили людей. Мне сказали, что если сдамся в плен, то моим родственникам будет плохо. Но у меня больные ноги, я не смог бежать быстро, и все ушли, а я остался. Без связи, без еды, без всего. Нашел блиндаж и два дня сидел там. Потом, где-то через двое суток, меня обнаружили русские штурмовики, и я сдался», - рассказал украинский солдат.

Барабащюк пояснил, что его мобилизовали насильно, как и многих других. Николая схватили на улице сотрудники полиции и передали представителям территориального центра комплектования (украинский аналог военкоматов). При этом он не жалуется на условия плена, подчеркивая, что питание регулярное, обеспечена гигиена и возможность досуга.

На Украине силовики регулярно проводят облавы на улицах, задерживают мужчин призывного возраста и насильно отправляют их в бой. Тем временем все больше украинских военнослужащих предпочитают сдачу в плен, понимая, что пленных ждет гуманное обращение и возможность избежать бессмысленной гибели на передовой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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