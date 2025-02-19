Экипаж Су-34 сровнял с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта с боевиками в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Отмечено, что летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары со значительного удаления от цели.

Российское оборонное ведомство добавило, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении намеченной цели, экипаж развернулся и благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты. Они действовали на малых высотах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.