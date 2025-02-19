Экипаж Су-34 сровнял с землей опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта с боевиками в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.
Отмечено, что летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары со значительного удаления от цели.
Российское оборонное ведомство добавило, что, получив подтверждение от разведки об уничтожении намеченной цели, экипаж развернулся и благополучно вернулся на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты. Они действовали на малых высотах.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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