Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поговорил с командирами 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 56-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии.

Командиры доложили о текущей обстановке и ходе боевых действий в зонах их ответственности. В ходе телефонной беседы Путин выразил благодарность командирам и личному составу за успешное выполнение поставленных перед ними задач.

Ранее, 19 февраля, во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге российский президент сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в Курской области и вышли на территорию противника. Как утверждает Путин, ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Данные подразделения играют ключевую роль в обеспечении безопасности приграничных районов и противодействии вражеским силам на территории Курской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.