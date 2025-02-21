Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Надеждинка и Новоселка на территории Донецкой Народной Республики.
Населенный пункт Надеждинка взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий. Они продолжили продвижение в глубину обороны противника.
Новоселку и Новоочереватое освободили подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий. Они также продолжили активное продвижение в глубину украинской обороны.
Ранее российское оборонное ведомство показало процесс освобождения населенного пункта Ясеневое - тоже на территории ДНР. Штурмовики при поддержке танкистов разгромили украинские укрепления и огневые точки.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»