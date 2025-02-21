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Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочереватое в ДНР

Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».
2025-02-21 13:03:19
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Надеждинка и Новоселка на территории Донецкой Народной Республики. 

Населенный пункт Надеждинка взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий. Они продолжили продвижение в глубину обороны противника. 

Новоселку и Новоочереватое освободили подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий. Они также продолжили активное продвижение в глубину украинской обороны. 

Ранее российское оборонное ведомство показало процесс освобождения населенного пункта Ясеневое - тоже на территории ДНР. Штурмовики при поддержке танкистов разгромили украинские укрепления и огневые точки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #Новоселка #Надеждинка #Новоочереватое
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