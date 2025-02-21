Бойцы 201-й базы в Таджикистане поздравили ветерана с 23 февраля

Военнослужащие военной полиции 201-й военной базы в Таджикистане поздравили ветерана Великой Отечественной войны Бозора Нагзибекова с Днем защитника Отечества.

«Выпала честь от себя лично, от военной комендатуры, от всех военнослужащих российской военной базы в Республике Таджикистан поздравить всех защитников нашего Отечества и Бозора Шодмоновича. Это наш ветеран, один их немногих, кто еще на ногах. Их осталось очень мало, поэтому наша задача не забывать, помнить, нести молодому поколению память о наших ветеранах, о той страшной войне, которую они прошли», - сказал офицер военной комендатуры 201-й военной базы Руслан Вахидов.

Растроганный ветеран поблагодарил гостей за поздравления, рассказал о своем боевом пути и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться.

Бозор Нагзибекова напомнил о важности дружбы народов, любви к своей Родине и передал поздравления военнослужащим 201-й военной базы, пожелав им мирного неба.

Бозор Шодмонович Нагзибеков родился в 1926 году. Во время Великой Отечественной войны охранял колонны и доставлял продовольствие и боеприпасы на фронт. С боями прошел все войну от Москвы до Берлина.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.