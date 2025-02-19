Точные удары «Гиацинтов» вызвали детонацию боекомплекта ВСУ в ЛНР

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли точные удары по противнику в зоне спецоперации в ЛНР. В ходе выполнения боевой задачи были уничтожены замаскированная САУ Krab польского производства, пункт управления БПЛА и опорный пункт ВСУ с личным составом.

Разведка с помощью беспилотников обнаружила замаскированные цели в лесополосе и передала точные координаты на пункт управления. Получив данные, артиллерийские расчеты нанесли удар. Самоходка, пункт управления БПЛА противника вместе с опорным пунктом и личным составом были накрыты беглым огнем. Детонация боекомплекта на опорном пункте вызвала мощный пожар.

Огонь корректировался с помощью беспилотников, что позволило поразить цели с минимальным расходом боеприпасов. Выполнив задачу, артиллеристы замаскировали орудия и ушли в подземные укрытия, чтобы избежать возможного ответного удара противника.

«Гиацинт-С» - самоходная артиллерийская установка на гусеничном ходу. Активно применяются для уничтожения фортификационных сооружений, бронетехники и огневых точек ВСУ. Высокая дальность и точность позволяют эффективно поражать позиции противника. Дальность поражения составляет до 30 километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.