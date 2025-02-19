МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Точные удары «Гиацинтов» вызвали детонацию боекомплекта ВСУ в ЛНР

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» беглым огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab и опорный пункт с расположенным на нем пунктом управления БПЛА.
2025-02-19 18:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли точные удары по противнику в зоне спецоперации в ЛНР. В ходе выполнения боевой задачи были уничтожены замаскированная САУ Krab польского производства, пункт управления БПЛА и опорный пункт ВСУ с личным составом.

Разведка с помощью беспилотников обнаружила замаскированные цели в лесополосе и передала точные координаты на пункт управления. Получив данные, артиллерийские расчеты нанесли удар. Самоходка, пункт управления БПЛА противника вместе с опорным пунктом и личным составом были накрыты беглым огнем. Детонация боекомплекта на опорном пункте вызвала мощный пожар.

Огонь корректировался с помощью беспилотников, что позволило поразить цели с минимальным расходом боеприпасов. Выполнив задачу, артиллеристы замаскировали орудия и ушли в подземные укрытия, чтобы избежать возможного ответного удара противника.

«Гиацинт-С» - самоходная артиллерийская установка на гусеничном ходу. Активно применяются для уничтожения фортификационных сооружений, бронетехники и огневых точек ВСУ. Высокая дальность и точность позволяют эффективно поражать позиции противника. Дальность поражения составляет до 30 километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #артиллеристы #Гиацинт-С
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 