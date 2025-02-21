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Путин присвоил 155-й бригаде морпехов наименование «Курская»

Решение принято за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Андрей Аркадьев 2025-02-21 16:27:34
© Фото: Kremlin Poolvia, Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетного наименования «Курская». Документ опубликован на портале правовой информации.

Решение было принято после обращения бойцов бригады, которые выполняют боевые задачи на курском направлении, с просьбой увековечить их связь с регионом.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн передал эту просьбу президенту во время встречи. Путин подчеркнул, что морские пехотинцы из дальневосточных регионов действуют «круто, грамотно, дерзко», и заверил, что их просьба будет удовлетворена с благодарностью за их вклад в защиту Родины.

Присвоение почетного наименования «Курская» подчеркивает тесную связь между бригадой и регионом, в котором она ведет боевые действия, и служит признанием заслуг морских пехотинцев в обеспечении безопасности и защиты интересов России.

#армия #Путин #морпехи #бригада #Курская
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