Путин присвоил 155-й бригаде морпехов наименование «Курская»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетного наименования «Курская». Документ опубликован на портале правовой информации.
Решение было принято после обращения бойцов бригады, которые выполняют боевые задачи на курском направлении, с просьбой увековечить их связь с регионом.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн передал эту просьбу президенту во время встречи. Путин подчеркнул, что морские пехотинцы из дальневосточных регионов действуют «круто, грамотно, дерзко», и заверил, что их просьба будет удовлетворена с благодарностью за их вклад в защиту Родины.
Присвоение почетного наименования «Курская» подчеркивает тесную связь между бригадой и регионом, в котором она ведет боевые действия, и служит признанием заслуг морских пехотинцев в обеспечении безопасности и защиты интересов России.
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