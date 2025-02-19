ВС РФ ударом «Ланцета» уничтожили танк ВСУ в Курской области

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, зафиксировавшие уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Удар был нанесен расчетом группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

Разведывательное подразделение с помощью средств воздушной разведки обнаружило танк ВСУ, находившийся на огневой позиции. После анализа разведданных военнослужащие приняли решение нанести удар.

Барражирующий боеприпас «Ланцет» запустили к цели и добились поражения им танка. На кадрах объективного контроля зафиксированы точное попадание, взрыв и последовавший пожар.

«Ланцет» зарекомендовал себя как эффективное средство для борьбы с бронетехникой, артиллерией и ударов по укрепленным позициям ВСУ. Он способен долго находиться в воздухе, давая возможность выждать удобный момент для атаки.

Бьет по цели, подобно управляемой ракете, пикируя сверху. Изготовлен из материалов, не отражающих радиосигналы, что делает его малозаметным для ПВО и РЭБ противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.