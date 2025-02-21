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Расчеты «Гиацинтов» группировки «Запад» уничтожили М777 в зоне СВО

Также артиллеристы заставили замолчать два украинских 120-мм миномета и ликвидировали пикапы с живой силой ВСУ.
2025-02-21 10:36:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении расчетами 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» украинской гаубицы М777 американского производства. 

Помимо этого, отмечено, что артиллеристы также уничтожили два 120-миллиметровых миномета ВСУ, а также пикапы с украинскими боевиками. 

Нанося удары, расчеты тесно взаимодействуют с операторами беспилотников, которые занимаются разведкой и корректировкой нашего артогня. Это позволяет поразить цели буквально за несколько выстрелов. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что на позиции поступает столько снарядов, сколько необходимо для уничтожения всех намеченных целей. Проблемы с боеприпасами для артиллерии отсутствуют. 

Ранее командир 122-мм орудия Д-30 рассказал о том, как его расчету удалось поразить украинский пикап, несмотря на то что он находился в движении. В тот раз гаубицу навели по переданным координатам. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #Гиацинт #М777 #группировка запад
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