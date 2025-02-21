Расчеты «Гиацинтов» группировки «Запад» уничтожили М777 в зоне СВО

Минобороны России сообщает об уничтожении расчетами 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» украинской гаубицы М777 американского производства.

Помимо этого, отмечено, что артиллеристы также уничтожили два 120-миллиметровых миномета ВСУ, а также пикапы с украинскими боевиками.

Нанося удары, расчеты тесно взаимодействуют с операторами беспилотников, которые занимаются разведкой и корректировкой нашего артогня. Это позволяет поразить цели буквально за несколько выстрелов.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что на позиции поступает столько снарядов, сколько необходимо для уничтожения всех намеченных целей. Проблемы с боеприпасами для артиллерии отсутствуют.

Ранее командир 122-мм орудия Д-30 рассказал о том, как его расчету удалось поразить украинский пикап, несмотря на то что он находился в движении. В тот раз гаубицу навели по переданным координатам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.