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ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Также наши военнослужащие ударили по цехам сборки, местам хранения и запуска неприятельских беспилотников.
2025-02-19 12:11:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры неприятельских военных аэродромов. 

Помимо этого, за сутки были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК. Досталось и цехам сборки, а также местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Еще российские военнослужащие ударили по пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 148 районах.  

Также российское оборонное ведомство рассказало о том, что наши средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29. 

Ранее МО РФ сообщало, что экипаж российского танка Т-72Б3 «разобрал» блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении. Механик-водитель танка отметил, что стрелковое оружие врага в таких ситуациях не страшно, а вот едва заметив летящий ПТУР, мехвод тут же должен менять позицию, даже не предупреждая командира. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #инфраструктура #Огневое поражение #Военные аэродромы
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