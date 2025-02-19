ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры неприятельских военных аэродромов.

Помимо этого, за сутки были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу украинского ВПК. Досталось и цехам сборки, а также местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Еще российские военнослужащие ударили по пунктам временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 148 районах.

Также российское оборонное ведомство рассказало о том, что наши средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29.

Ранее МО РФ сообщало, что экипаж российского танка Т-72Б3 «разобрал» блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении. Механик-водитель танка отметил, что стрелковое оружие врага в таких ситуациях не страшно, а вот едва заметив летящий ПТУР, мехвод тут же должен менять позицию, даже не предупреждая командира.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.