МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ потеряли более 510 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Отмечено, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским войскам.
2025-02-19 13:34:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что противник потерял более 510 боевиков ВСУ за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. Один военнослужащий противника сдался в плен.

Российское оборонное ведомство добавило, что нашим военнослужащим удалось уничтожить танк, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины и 57 автомобилей. 

Потери неприятеля в артиллерии составили две самоходки, в число которых вошла Panzerhaubitze 2000, поставленная Киеву из ФРГ. К этим САУ добавились четыре орудия полевой артиллерии и такое же количество минометов, а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «Ольха». 

Также отмечено, что ВСУ потеряли две станции РЭБ, инженерную машину разграждения, три пункта управления беспилотниками, склад боеприпасов и склад материальных средств. 

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне спецоперации. Помимо прочего, удалось ликвидировать 123 вражеских беспилотника самолетного типа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #противник #потери ВСУ #Курское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 