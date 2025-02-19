Минобороны России сообщает, что противник потерял более 510 боевиков ВСУ за сутки ведения боевых действий на Курском направлении. Один военнослужащий противника сдался в плен.

Российское оборонное ведомство добавило, что нашим военнослужащим удалось уничтожить танк, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины и 57 автомобилей.

Потери неприятеля в артиллерии составили две самоходки, в число которых вошла Panzerhaubitze 2000, поставленная Киеву из ФРГ. К этим САУ добавились четыре орудия полевой артиллерии и такое же количество минометов, а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «Ольха».

Также отмечено, что ВСУ потеряли две станции РЭБ, инженерную машину разграждения, три пункта управления беспилотниками, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне спецоперации. Помимо прочего, удалось ликвидировать 123 вражеских беспилотника самолетного типа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.