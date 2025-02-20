В ходе штурма в приграничном районе Курской области военнослужащий группировки войск «Север» использовал трофейный пулемет М240 против украинских боевиков, удерживая «коридор» для эвакуации раненых бойцов.

«При штурме мой боец, позывной Младшой, развернул этот пулемет и открыл по врагу огонь. Он удерживал коридор с 20.00 до 07.00, фактически обеспечив выход наших раненых. Использовал как свое оружие, так и трофейный пулемет», - рассказал командир.

После освобождения одного из населенных пунктов Курской области военнослужащие мотострелкового подразделения захватили значительное количество трофейного западного вооружения, включая американские пулеметы M240, шведский гранатомет АТ-4, украинский аналог американского автоматического станкового гранатомета Mk-19 с боеприпасами, а также ручные гранаты, в том числе американские M67 и немецкие DM-51A2.

В ходе боев украинская сторона активно применяет западное оружие и боеприпасы, переданные союзниками. Однако захват трофейного вооружения российскими подразделениями дает возможность не только использовать его против врага, но и изучить оснащение ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.