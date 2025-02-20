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«Ланцет» уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание, взрыв боевой бронированной машины боевиков и пожар.
2025-02-20 18:33:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксировано уничтожение боевой бронированной машины ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Удар был нанесен в приграничном районе Курской области.

Разведывательное подразделение группировки войск «Север» с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружило движение бронемашины ВСУ. После анализа разведданных было принято решение нанести удар барражирующим боеприпасом.

«Ланцет» точно поразил цель, что зафиксировали средства объективного контроля. В результате удара произошел взрыв, за которым последовали пожар и полное уничтожение техники.

«Ланцет» - беспилотник-камикадзе, способный длительное время барражировать в воздухе, ожидая подходящего момента для атаки. Изготовлен из материалов, не отражающих радиосигналы, что делает его малозаметным, затрудняет обнаружение и перехват средствами ПВО. Высокая точность поражения позволяет уничтожать как мобильные цели, так и укрепленные позиции противника.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» активно применяются российскими войсками для контрбатарейной борьбы, уничтожения бронетехники, артиллерии и опорных пунктов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #МО РФ #ланцет
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