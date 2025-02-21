МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ потеряли более 250 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Из бронетехники неприятель лишился боевой машины пехоты, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, а также зенитной самоходной установки.
2025-02-21 15:00:16
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что неприятель за сутки ведения боевых действий на Курском направлении лишился более 250 боевиков ВСУ. 

Отмечено, что российским войскам удалось уничтожить боевую машину пехоты CV-90, поставленную киевскому режиму из Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин и 16 автомобилей. 

Помимо этого, враг лишился трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевх машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard германского производства. Еще российским войскам удалось уничтожить два украинсикх пункта управления беспилотниками и склад с боеприпасами. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета армейской авиации Ка-52М уничтожил огневые точки ВСУ в приграничье Курской области. Летчики применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Курская область #потери ВСУ #Курское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 