Минобороны России сообщает, что неприятель за сутки ведения боевых действий на Курском направлении лишился более 250 боевиков ВСУ.

Отмечено, что российским войскам удалось уничтожить боевую машину пехоты CV-90, поставленную киевскому режиму из Швеции, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин и 16 автомобилей.

Помимо этого, враг лишился трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевх машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard германского производства. Еще российским войскам удалось уничтожить два украинсикх пункта управления беспилотниками и склад с боеприпасами.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета армейской авиации Ка-52М уничтожил огневые точки ВСУ в приграничье Курской области. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.