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Цивилева проверила производство высокотехнологичных протезов

Анна Цивилева подчеркнула, что закупленные у компании «Моторика» высокотехнологичные протезы позволят тяжелораненым ветеранам вести активный образ жизни.
2025-02-19 13:24:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцов специальной военной операции, получивших серьезные ранения, обеспечат средствами реабилитации, которые на 80% состоят из отечественных комплектующих. Об этом заявила статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева.

Она посетила площадку компании «Моторика», где уже налажено промышленное производство высокотехнологичной продукции.  

«Это промышленное производство позволит нам закупать протезы и коляски для наших ветеранов, чтобы они могли активно жить, заниматься спортом, вести активный образ жизни», - отметила Цивилева. 

Основной задачей Анна Цивилева назвала создание филиалов компании, чтобы бойцы не ездили в Москву на обслуживание протезов, а получали все необходимые услуги в своих регионах.

Ранее сообщалось, что Цивилева вручила награды отличившимся участникам специальной военной операции, находясь в госпитале в Москве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #протезы #Коляски #Анна Цивилева #Моторика
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