Цивилева проверила производство высокотехнологичных протезов

Бойцов специальной военной операции, получивших серьезные ранения, обеспечат средствами реабилитации, которые на 80% состоят из отечественных комплектующих. Об этом заявила статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева.

Она посетила площадку компании «Моторика», где уже налажено промышленное производство высокотехнологичной продукции.

«Это промышленное производство позволит нам закупать протезы и коляски для наших ветеранов, чтобы они могли активно жить, заниматься спортом, вести активный образ жизни», - отметила Цивилева.

Основной задачей Анна Цивилева назвала создание филиалов компании, чтобы бойцы не ездили в Москву на обслуживание протезов, а получали все необходимые услуги в своих регионах.

Ранее сообщалось, что Цивилева вручила награды отличившимся участникам специальной военной операции, находясь в госпитале в Москве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.