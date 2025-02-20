Начальник ГУ Генштаба: «Звезда» входит в топ-10 популярных каналов РФ

«Звезда» входит в десятку самых популярных у россиян каналов, отметил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Он поздравил канал с 20-летием. Залог успеха «Звезды» - патриотическая направленность, противодействие дезинформации, доведение до аудитории правды о прошлом и о том, что происходит в мире сейчас.

«Творческое сотрудничество Главного разведывательного управления Генерального штаба с медиахолдингом имеет многолетнюю историю», - подчеркнул Костюков в поздравительной телеграмме.

Начальник Главного управление Генштаба ВС РФ пожелал расширения аудитории, которая найдет в лице «Звезды» умного и достойного собеседника.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил телеканал «Звезда» с 20-летием. Глава оборонного ведомства выразил особые слова благодарности военным корреспондентам телеканала за мужество и самоотверженность.

«Звезда» активно работает с военными, историческими и аналитическими темами, а также передает специальные репортажи с мест боевых действий. За 20 лет «Звезда» стала одним из ведущих патриотических телеканалов России, который регулярно освещает ключевые события в военной и оборонной сфере.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.