Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие военнослужащим, отличившимся в зоне спецоперации.

«Детально знаком с историей подвига каждого из вас и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», - сказал Белоусов.

Министр особенно подчеркнул, что от мужества и героизма каждого солдата зависит исход тяжелейшего противостояния с противником.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», - добавил министр.

Глава российского военного ведомства поздравил бойцов с наступающим Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей и новых достижений в ратном деле.

После торжественной церемонии Андрей Белоусов провел встречу с награжденными военнослужащими. Обсуждали развитие социальной инфраструктуры в гарнизонах и пунктах постоянной дислокации в воинских частях.

Также рассматривались вопросы совершенствования системы материального вознаграждения бойцов за уничтожение критически важных объектов и целей противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.