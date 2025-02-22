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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Обращаясь к военнослужащим, министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что от их мужества, профессионализма и верности долгу зависит судьба России.
2025-02-22 08:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие военнослужащим, отличившимся в зоне спецоперации.

«Детально знаком с историей подвига каждого из вас и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», - сказал Белоусов.

Министр особенно подчеркнул, что от мужества и героизма каждого солдата зависит исход тяжелейшего противостояния с противником.

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи», - добавил министр.

Глава российского военного ведомства поздравил бойцов с наступающим Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей и новых достижений в ратном деле.

После торжественной церемонии Андрей Белоусов провел встречу с награжденными военнослужащими. Обсуждали развитие социальной инфраструктуры в гарнизонах и пунктах постоянной дислокации в воинских частях.

Также рассматривались вопросы совершенствования системы материального вознаграждения бойцов за уничтожение критически важных объектов и целей противника.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #Герой России #Белоусов #СВО #Награжение
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