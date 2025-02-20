МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Собянин, Голикова и Цивилева посетили госпиталь для реабилитации бойцов СВО

Цивилева подчеркнула, что крайне важно сократить время протезирования с момента получения ранения. Это позволит максимально сохранить функции организма.
2025-02-20 13:16:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетила госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. Вместе с ней госпиталь посетили мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. 

Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников СВО, о котором идет речь, действует на базе ММКЦ «Вороновское». 

«Наша основная задача - сократить время протезирования с момента получения ранения, чтобы максимально сохранить те функции, которые мы будем восполнять с помощью современных, высокофункциональных протезов», - заявила Цивилева. 

Замминистра добавила, что важно распространить эту практику по территории всей России. В этом должны участвовать все субъекты, подчеркнула она, необходимо, чтобы услуга была доступна рядом с местами проживания всех наших ветеранов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что крупный центр лечения, комплексной реабилитации и протезирования военнослужащих был организован на базе ММКЦ «Вороновское» по поручению президента России Владимира Путина. Тут, добавил Собянин, делается все, чтобы наши получившие ранения защитники могли вернуться к полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что Цивилева вручила семьям военных ключи от служебных и собственных квартир в Балашихе. Заместитель министра обороны России лично осмотрела квартиры.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #госпиталь #Сергей Собянин #татьяна голикова #Анна Цивилева
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 