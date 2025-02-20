Собянин, Голикова и Цивилева посетили госпиталь для реабилитации бойцов СВО

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева посетила госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. Вместе с ней госпиталь посетили мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников СВО, о котором идет речь, действует на базе ММКЦ «Вороновское».

«Наша основная задача - сократить время протезирования с момента получения ранения, чтобы максимально сохранить те функции, которые мы будем восполнять с помощью современных, высокофункциональных протезов», - заявила Цивилева.

Замминистра добавила, что важно распространить эту практику по территории всей России. В этом должны участвовать все субъекты, подчеркнула она, необходимо, чтобы услуга была доступна рядом с местами проживания всех наших ветеранов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что крупный центр лечения, комплексной реабилитации и протезирования военнослужащих был организован на базе ММКЦ «Вороновское» по поручению президента России Владимира Путина. Тут, добавил Собянин, делается все, чтобы наши получившие ранения защитники могли вернуться к полноценной жизни.

Ранее сообщалось, что Цивилева вручила семьям военных ключи от служебных и собственных квартир в Балашихе. Заместитель министра обороны России лично осмотрела квартиры.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.